Operação Verão da PM será lançada nesta sexta-feira

A Polícia Militar da Bahia lança nesta sexta-feira, 3, às 8h30, no Jardim dos Namorados, em Salvador, a Operação Verão 2014. As ações no verão baiano contarão com o aporte de 20 mil policiais e bombeiros militares voltados para a segurança de áreas turísticas em todo o estado.

De acordo com a Polícia Militar, a Operação Verão 2014 contempla a intensificação do policiamento nas praias, em pontos turísticos, nas festas populares, museus, igrejas, parques, reservas ecológicas, chegando a um incremento em até 100% em locais com maior fluxo de pessoas.

A operação estará presente em 36 localidades baianas com vocação turística como Ilhéus, Lençóis, Porto Seguro, Praia do Forte, entre outras.

A solenidade contará com a presença do governador do Estado, Jaques Wagner, do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, do comandante geral da PMBA, coronel Alfredo Castro, entre outras autoridades.

Na ocasião, serão apresentados os uniformes específicos, viaturas, equipamentos e a representação das tropas empregadas na Operação.

