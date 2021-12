Operação Verão apreende mais de 700 equipamentos irregulares

Foram apreendidos 703 equipamentos irregulares nas praias de Salvador, durante Operação Verão, na terça-feira, 3 e nesta quarta-feira, 4. Os agentes de fiscalização da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) atuaram no trecho entre a Boca do Rio e a Praia do Flamengo, além da Península Itapagipana, e contaram com o apoio da Transalvador, Limpurb, Guarda Municipal, Sucom e Polícia Militar.

Na ocasião, foram apreendidos equipamentos que ocupavam irregularmente a faixa de areia, o que é proibido pela Portaria 203/2013, publicada no Diário Oficial do Município da segunda-feira (2). Dentre os materiais recolhidos na operação, estão 43 sombreiros, 132 mesas plásticas, 485 cadeiras plásticas, seis cadeiras em madeira, quatro cadeiras em metal, sete engradados de cerveja sem cascos, dez engradados de cerveja com cascos vazios, três barracas desmontáveis, quatro bancos plásticos, duas caixas grandes de isopor, uma caixa térmica, quatro sacos com bebidas diversas e um saco com fio elétrico. Os equipamentos foram encaminhados ao pátio da Semop.

A Operação Verão também envolve serviços como limpeza urbana, combate à poluição sonora e estacionamento irregular, retirada de construções e equipamentos irregulares da orla da cidade. Por determinação da Justiça Federal, foram autorizados apenas 200 pontos de exploração econômica nos 65 km de praia.

A distância entre as tendas para venda de bebidas e alimentos deverá respeitar o espaçamento médio de 20 metros. A mesma medida vale para separar os pontos de comercialização das áreas reservadas para prática de esportes, colônias de pesca e banhistas que optarem por levar seu próprio material de consumo.

