Operação Verão 2015 vai combater roubo de carros na orla

Lançada nesta quinta-feira, 4, pela Polícia Militar no Jardim dos Namorados, a Operação Verão 2015 tem entre os principais objetivos combater o roubo de veículos na orla de Salvador. É o que ressaltou o comandante-geral, coronel Alfredo Castro, numa solenidade onde foram apresentados veículos e outros equipamentos destinados a um trabalho que conta com o reforço de cerca de 20 mil policiais e bombeiros militares.

"O roubo de veículos é o que estamos mais registrando na orla. Essa é a nossa preocupação. Nesse momento, o policial estará voltado para essa modalidade", afirmou Castro, mas sem esquecer outros tipos de delito. E disse haver projeto de instalação de mais 400 câmeras, que se somarão às já existentes na cidade.

Para combater roubos de veículos e garantir a segurança de moradores e turistas, o acréscimo no efetivo da operação, que se estende aos 1.183 km do litoral baiano, à região da Chapada Diamantina e do rio São Francisco, ocorrerá por meio de hora extra. Não haverá novos policiais. Os PMs trabalharão nos dias em que estariam de folga e receberão uma remuneração extra.

Segundo o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, presente no evento, o número de PMs é "praticamente igual ao do ano passado, possível e desejado". Acrescentou que "é um ganho a mais para o policial e um reforço a mais na segurança. É um expediente utilizado por diversos estados e países".

Custo

O investimento no esquema especial é de R$ 13 milhões, sendo R$ 3 milhões em horas extras e R$ 10 milhões em equipamentos, numa operação que segue até o Carnaval. "A prioridade é o reforço desde as primeiras horas do dia, fortalecendo o policiamento nas áreas mais visitadas por turistas e frequentadas por baianos, como a orla, parques e locais de grande concentração", ressaltou o secretário.

Ele frisou que não serão retirados policiais de outros bairros e cidades para a operação: "A lógica é acrescentar e fazemos isso através do pagamento de hora extra. Pegamos os policiais nos seus horários de repouso. Aqueles que querem, se voluntariam para poder trabalhar e conseguirmos, com o pagamento da hora extra, fazer com que esse policial cubra mais um posto de trabalho".

O comandante da PM, Alfredo Castro, assinalou haver 22 veículos de grande porte, como ônibus e vans, para o deslocamento de policiais; vinte bases móveis de segurança e vinte quadriciclos".

Patrulhamento

Castro destacou também que o policiamento ostensivo será feito de acordo com as condições de cada local. "No Abaeté, por exemplo, não dá para usar quadriciclo. É policiamento montado. Nas áreas de praia, é a pé. É de acordo com as condições do ambiente". A frota empregada inclui ainda helicópteros, barcos, motos aquáticas, quadriciclos e motocicletas.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, José Nilton Nunes, foram compradas seis câmeras térmicas e sete câmeras técnicas de busca e resgate, além de um sistema de ar mandado com carrinho. As térmicas permitem que, em caso de incêndio, o operador visualize as vítimas e obstáculos, além de tirar fotos e filmar, mesmo em ambiente de fumaça. Segundo Nunes, elas suportam ambientes de até 200° C.

adblock ativo