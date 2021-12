Operação vai combater o transporte clandestino no aeroporto

Foi assinado nesta segunda-feira, 15, um acordo que busca combater o transporte clandestino de passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador. O acordo, firmado no gabinete do procurador-geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva, prevê a mobilização de diversos segmentos da União, do Estado e do Município nas estratégias e ações para o combate ao transporte clandestino.

Além do Termo de Cooperação Técnica, foi assinado também um documento em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Polícia Federal e a SESP. Segundo o documento, a Guarda Municipal do Salvador (GMS) vai oferecer apoio a Transalvador durante as fiscalizações, que devem começar ainda este mês.

adblock ativo