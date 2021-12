Operação Unitas 2011 reúne marinhas de vários países em Salvador

“Bravo Homem, Bravo Navio”. Com este lema, o navio americano USS Boone abriu suas portas à reportagem do Jornal A Tarde, na tarde deste sábado, 16, e revelou como é a vida dos 215 tripulantes que irão fazer parte da Operação Unitas 2011, que será conduzida pela Marinha do Brasil entre 19 de abril e 9 de maio.

“Faremos um treinamento naval em alto mar com embarcações de várias nacionalidades. Sairemos de Salvador na terça-feira, em direção ao Rio de Janeiro e de lá para o Rio Grande do Sul”, explicou o oficial de Relações Públicas da Guarda Costeira, Antônio Viana.

Com o objetivo de promover a cooperação amigável entre as marinhas participantes, além de realizar treinamento combinado operacional, 15 navios, 2 submarinos e 9 aeronaves participarão do exercícios, que ocorrem anualmente – sempre em águas do Atlântico e da América do Sul, e está em sua 52ª edição. Este ano participam integrantes das marinhas da Argentina, Estados Unidos e México, além do Brasil. Também há observadores do Chile, Colômbia, Peru e Portugal.

Proteção para o combate - Quem olha de longe pode não desconfiar do que ele é capaz. Com 4.100 toneladas e 138,1 metros de comprimentos, o USS Boone é uma fragata de mísseis guiados que foi construída para a Guerra Fria e até hoje mantém a sua missão original: fornecer proteção de área local para grupos de combate, grupos de reabastecimento em andamento, as forças anfíibias, Marinha de Guerra e marinha mercante.

Além disso, ainda realiza operações de guerra anti-submarino, em conjunto com as forças marítimas de controle para garantir a utilização da rotas essenciais. Não é à toa que ele abriga um helicóptero em seus compartimentos. “O helicóptero é usado para transferir pessoas entre as embarcações assim como distribuir o correio. Tudo isso com o navio em movimento”, explica o oficial da marinha americana, tenente Conti.

Equipado com unidade de propulsão a gás de turbina com hélices de passo variável, ele requer pouco manuseio, tendo um alto grau de automação informatizada. Sua capacidade de responder rapidamente a diversas missões ao redor do mundo deve-se em grande parte ao console de controle do navio, que fornece orientação e controle de velocidade diretamente a partir da ponte de um único timoneiro.

Alto-mar - Para chegar até o Brasil, foram necessários 15 dias em alto-mar. Entre os 215 tripulantes, apenas duas mulheres encararam a missão, que deve durar, no total, cerca de 6 meses até retornar ao País de origem. Além disso, outros aposentos como loja de conveniências e dois restaurantes – um destinado a oficiais e outro para os praças, compõem os oito andares do USS Boone, sendo quatro de estruturas operacionais no subsolo.

Serviço de correio e acesso à internet (“embora lento”, como frisa Conti), também estão à disposição dos tripulantes. Em caso de problemas de saúde, o departamento médico, com três técnicos de enfermagem pode ser acionado. Para quem já está vislumbrando um navio com ares de cruzeiro, mero engano: a extensa academia de ginásticas montada na embarcação lembra a necessidade de manter o preparo físico enquanto não há combate à vista.



