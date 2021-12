Operação tem sete detidos e um jovem apreendido na Muriçoca

A operação realizada no Vale das Muriçocas, Federação e Engenho Velho da Federação, nesta sexta-feira, 11, acabou com sete detidos e um adolescente de 17 anos apreendido. De acordo com a Polícia Civil, esta foi a primeira de uma série de operações que irão ocorrer ao longo do fim de semana, tendo como objetivo combater o tráfico de drogas, prender traficantes e criminosos envolvidos com homicídios e roubos, entre eles, os responsáveis pelo crime ocorrido, no domingo, 6, no Vale das Muriçocas, quando dez pessoas foram baleadas.

Entre os detidos estão Robson Silva Maciel, de 37 anos, que estava com dois mandados de prisão em aberto e foi preso por uma guarnição da Rondesp/Atlântico, na Rua Apolinário Santana, bairro Engenho Velho da Federação. Ainda conforme a Polícia Civil, em abril deste ano, ele já havia sido encaminhado ao DHPP depois de ser flagrado com 26 "trouxinhas" de maconha, na localidade da "Fonte do Forno".

Seis suspeitos que também foram detidos já estavam sendo investigados pelo DHPP e eram alvos da operação. Eles prestaram depoimento e foram liberados em seguida. Segundo a polícia, as informações coletadas servirão para aprofundar as investigações na região. O adolescente foi encontrado com cocaína e foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

A operação que foi iniciada na madrugada desta sexta-feira, teve a participação de 120 policiais ao todo. Equipes do DHPP, do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Polícia Militar, por meio da 41ª CIPM, Rondesp Atlântico, Operação Gêmeos, Grupamento Aéreo (Graer), Esquadrão Águia e Batalhão de Choque integraram a ação.

adblock ativo