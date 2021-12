'Operação Teçá' prende suspeitos de fraudar IR

Duas pessoas, que não tiveram os nomes revelados, foram presas nesta quinta-feira, 4, sob a suspeita de de fraudar declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em Salvador. As prisões foram realizadas nesta manhã, durante a "Operação Teçá - Olhos Atentos", da Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal do Brasil (RFB)

De acordo com as investigações, o bando obtinha restituições indevidas por meio de falsas deduções. Foram identificados indícios da prática de crimes, como falsidade ideológica, formação de quadrilha e crimes contra a ordem tributária. A RFB estima que, no total, a fraude pode ter provocado um prejuízo de mais de R$ 50 milhões aos cofres públicos.

A ação cumpriu três mandados de busca apreensão, que foram realizados em dois escritórios no bairro do Comércio, e dois mandados de prisão numa residência localizado em um bairro nobre da capital, nas imediações da Avenida Paralela.

Os suspeitos foram autuados por fraude e estão na sede da PF, à disposição da Justiça. O material apreendido - documentos, mídias eletrônicas e computadores - também foi encaminhado para o órgão.

Respondem pelo crime tanto o profissional responsável pelo preenchimento e transmissão das IRPF como os contribuintes que se valeram desse artifício fraudulento, pois terão seus nomes encaminhados pela Receita ao Ministério Público para responderem à ação penal.

Origem da investigação - As investigações tiveram início a partir do cruzamento de dados das declarações da Receita Federal. Durante as análises, a polícia observou um grande número de declarações com indícios de irregularidade transmitidas por um único escritório de contabilidade.

Dente as suspeitas, constavam mesmos dependentes sendo incluídos em mais de uma declaração, mesmo indivíduo sendo declarado simultaneamente como dependente e como alimentando na mesma declaração despesas com instrução em faculdade para filhos menores de 16 anos, despesas com instrução em escola de segundo grau para titular da declaração com idade acima de 35 anos.

