Operação Tapa-buraco é retomada em Salvador nesta terça

A Operação Tapa-buraco nas ruas de Salvador foi retomada nesta terça-feira, 21. Nos últimos dias, a população tem reclamado das condições do asfalto nas principais vias da cidade. A situação é mais crítica na Avenida Paralela, onde uma cratera na altura do Posto 3, sentido aeroporto, causou prejuízos a diversos motoristas, que tiveram os pneus furados após cair no buraco.

De acordo com a prefeitura, a operação vai recuperar a malha viária na Paralela, nos dois sentidos, e na via marginal à Unijorge; nas avenidas Gal Costa, Suburbana, São Cristóvão, Pinto de Aguiar e Juracy Magalhães Jr., sentido Rio Vermelho; e na Via Regional, nos dois sentidos.

Também serão recuperados as vias da Rua Albino Fernandes, em Sussuarana; Rua Oscar Seixas, em Pirajá; Rua Presidente Dutra e Rua da Resistência, ambas no Bairro da Paz; Rua Jayme Vieira Lima, em São Marcos; Rua Araçatuba, em Cosme de Farias; Rua Cônego Pereira, na Sete Portas; Rua Pinto de Aguiar, na Boca do Rio; além dos bairros Fazenda Grande II e Cajazeiras II, VI e VII.

Desde o início do ano, foram recuperadas 675 km de vias em Salvador.

adblock ativo