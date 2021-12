Operação Semana Santa fiscalizará o preço dos produtos típicos da Páscoa

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) inicia nesta segunda-feira, 25, a Operação Semana Santa. A ação visa pesquisar e fiscalizar os preços dos produtos típicos comercializados no período da Páscoa. A ação vai até o dia 17 de abril.

Os fiscais da Codecon farão um levantamento dos produtos comprados pelos consumidores, fazendo uma comparação dos anos anteriores, no mesmo período do ano. Os agentes também farão vistorias da qualidade dos produtos comercializados, avaliando se oferecem risco à saúde dos consumidores e se obedecem às normativas impostas como validade e acondicionamento dos produtos, informações corretas e visíveis de preços, higiene do local, entre outros.

segundo Roberta Caires, diretora da Codecon, a ideia serve para melhorar a vida do consumidor. “Vamos colaborar com a economia doméstica, divulgando os locais mais baratos para a compra dos itens típicos dessa época”. “Mais que isso, a medida estimula também fornecedores a reduzirem preços porque os expõe à concorrência", explicou a gestora.

