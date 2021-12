Operação retira sucata de barcos e carros em São João do Cabrito

Voltada a eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, a operação “Cidade Dez, Sucata Zero” apreendeu nesta quinta-feira, 19, três sucatas de embarcações e três de veículos terrestres que estavam abandonados na avenida Beira Mar, no bairro do São João do Cabrito, em Salvador

Além destas, outras três carcaças de barcos foram retiradas pelos proprietários após notificação. As sucatas recolhidas seguiram para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), localizado na sede da Guarda Municipal, avenida San Martin.

No caso dos veículos, os proprietários têm o prazo de até 60 dias para retirar os objetos mediante identificação do dono e do veículo, além do pagamento de uma multa que varia de R$ 700 a R$ 1 mil. Caso contrário, o automóvel é leiloado. O canal Fala Salvador, por meio do telefone 156, é aberto gratuitamente para denúncias.

