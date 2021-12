Operação retira carcaça de baleia encalhada em praia de Salvador

Uma operação conjunta entre a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e o Instituto Baleia Jubarte promoveu a retirada da carcaça da baleia que encalhou na praia de Jardim de Alah, na orla de Salvador.

Funcionários da Limpurb amarraram uma corda na baleia e para puxá-la com um trator. "Tentamos fazer essa operação com o trator e amarramos uma corda, mas ela é muito pesada e a gordura da baleia faz com que a corda escorregue, então não deu certo esta primeira tentativa. A gente quer remover a baleia para a parte mais seca (da praia) devido à maré, que vai subir por volta de meio-dia e pode levar ela para o oceano novamente. Então, vamos puxá-la para um local mais seco, cortar ela com a máquina e remover", explica o gerente operacional da Limpurb, Marco Antonio Bandeira.

A operação foi finalizada no final desta manhã. O corpo do animal chamou a atenção dos banhistas na manhã deste domingo, 24. Entretanto, uma mulher que estava no local informou à equipe do Portal A TARDE que a baleia já havia encalhado na noite de sábado, 23.

O mau cheiro que exala do animal também chamou a atenção dos banhistas. Alguns deles se aproximaram para fotografar a baleia.

Animal será cortado para facilitar a retirada da carcaça (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Animal parou próximo às rochas da praia e exala mau cheiro (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Situação atraiu a atenção de frequentadores do local (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

