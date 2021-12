Operação retira 26 sucatas das ruas na capital baiana

Vinte e seis sucatas foram removidas de locais públicos de Salvador na quinta-feira, 8, durante operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A ação aconteceu nas localidades de Mussurunga, Itapuã, Lagoa do Abaeté e nas avenidas 29 de Março, Gal Costa e Via Regional.

Segundo a Semop, deste total, 19 foram apreendidas e 6 retiradas pelos proprietários. A meta é remover mil sucatas das ruas da capital baiana até o fim do ano. As avenidas Suburbana e Gal Costa, Via Regional, Estrada do Derba e Vale da Muriçoca lideram o número de sucatas recolhidas.

Em média, 35 unidades inutilizadas são removidas das ruas semanalmente. Parte do material recolhido segue para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), localizado na avenida San Martin (ao lado do Colégio Luiz Eduardo Magalhães). O que não pode ser reaproveitado, é descartado pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Quem tiver objetos apreendidos, pode retirá-los mediante a apresentação de documentos de identificação do proprietário e do bem. O prazo para a reivindicação é de até 60 dias, pagando multa no valor que varia entre R$ 855,77 e R$ 1,1 mil.

adblock ativo