Operação resulta na prisão de 13 suspeitos de tráfico

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou, nesta sexta-feira, 26, na prisão de 13 suspeitos de integrar duas quadrilhas que viriam protagonizando uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas no Nordeste de Amaralina e bairros vizinhos.

Pelo menos 200 policiais civis e militares foram mobilizados desde a madrugada para cumprir cinco mandados de prisão e 15 de busca e apreensão - além do Nordeste, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz também foram cenário da Operação Vereda.

A lista de apreensões inclui cinco revólveres de calibre 38, um revólver de calibre 32, uma pistola 380, outra pistola de calibre 45, 72 munições de diversos calibres, 640 gramas de crack, 200 gramas de maconha, 40 gramas de cocaína, 2.100 cápsulas para armazenamento de drogas e oito balanças de precisão.

"Foram três meses de investigação, após recebermos denúncias de que havia focos das organizações criminosas atuando na região", relatou o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos, um dos envolvidos na ação policial.

Dois dos suspeitos - Vitor Manuel da Silva Viana e Igor Vinícius dos Santos - foram capturados na comunidade Vila Verde, em Mussurunga, na noite de quinta, 25, por militares da Operação Gêmeos. Segundo a polícia, ambos foram flagrados com drogas e armas.

"Acreditamos que eles fugiram do Nordeste por conta das constantes batidas policiais no bairro e que aproveitaram para estreitar relações com criminosos de Mussurunga", acrescentou Carneiro. Vítor e Igor são apontados pelos policiais como os chefes de um dos grupos.

Igor, Anderson Limeira Santos e Marcelo da Cruz Pereira foram presos por conta de mandados judiciais. Os demais foram presos em flagrante por tráfico de drogas ou porte ilegal de arma: Vítor, Fredson Firmes dos Santos, os irmãos Natali e Osmar Fernando Bittencourt Reis, Leonardo dos Santos Félix, Francisco Manoel dos Santos, Cristóvão de Souza do Espírito Santo Sanches, Carlos André Ferreira Souza, Anísio Lima Ferreira e Sidnei Carlos dos Santos Santana.

Quatro adolescentes, todos de 17 anos, foram apreendidos. De acordo com o delegado Jorge Figueiredo, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, outros dois mandados de prisão acabaram não sendo cumpridos.

"As operações vão continuar. A boa convivência com as bases comunitárias de segurança faz com que a população acredite no trabalho da polícia e nos acione por meio do Disque-Denúncia", assinalou Figueiredo.

O diretor do DHPP confirmou que todos os presos serão indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e homicídios (pelo menos oito assassinatos, no total, são atribuídos aos suspeitos).

