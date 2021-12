Operação resulta na apreensão de armas e drogas no Subúrbio Ferroviário; suspeito foge

A Polícia Civil apreendeu armas e drogas na tarde desta sexta-feira, 14, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Entre os materiais confiscados, ainda havia uma granada. A ação policial faz parte da Operação 'Traque', cujo alvo principal é Bruno da Cruz Magalhães, o 'Bruninho', suspeito de tráfico de drogas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais avistaram Bruninho na região da Rua da Bomba, no bairro de Rio Sena, em Salvador. No entanto, ao entrar em confronto com as guarnições, o mesmo conseguiu fugir.

Na casa onde o rapaz se encontrava, foram aprendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições, uma granada, 508 pinos com cocaína, 363 porções de maconha, pedras de crack, uma faca, embalagens plásticas e R$ 148 em espécie.

