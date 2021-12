Operação recupera 10 kg de material de iluminação furtado

Cinco ferros-velhos de Salvador, localizados entre as regiões das avenidas Vasco da Gama e Anita Garibaldi e Estação da Lapa, foram alvos nesta segunda-feira, 14, de uma operação que resultou na apreensão de 10 kg de fios utilizados na iluminação pública da cidade, após todo o material ser identificado como pertencente à prefeitura.

Por causa disso, uma funcionária de um dos estabelecimentos foi encaminhada para a Delegacia de Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal. Ainda durante ação, também foram necessárias intervenções de equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social, da Semps, junto a usuários de drogas que ficam nas regiões dos viadutos, localidades atingidas pela operação.

No primeiro semestre de 2018, a guarda civil registrou cinco flagrantes envolvendo roubos de fios e equipamentos. Todos os casos foram encaminhados à Polícia Civil.

Anualmente, o prejuízo do município com iluminação pública chega a R$ 600 mil devido aos furtos de cabos e de materiais. As operações integradas, devem continuar em toda cidade e ocorrerão simultaneamente em outros pontos, que já estão sendo monitorados pelas equipes.

