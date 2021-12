Operação realiza abordagens no Aeroporto Internacional de Salvador

Uma operação da Polícia Civil e Receita Federal foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 18, no Aeroporto Internacional de Salvador. Durante a ação, batizada de 'Voo Legal', foram realizadas abordagens nas bagagens dos passageiros que desembarcavam na capital baiana.

Segundo informações da Polícia Civil, o operação tem o objetivo de impedir a entrada de drogas, armas e contrabando no estado, no período pré-carnaval e durante a festa.

Além do aeroporto, as ações revistas também ocorreram na Linha Verde e no Terminal Marítimo de São Joaquim.

