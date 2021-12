Operação prende 20 pessoas por tráfico e homicídios em Itabuna

Vinte pessoas foram presas - dez delas em flagrante -, acusadas de tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídios, em uma operação policial realizada nesta quinta-feira, 12, em Itabuna, a 429 km de Salvador. Cerca de 130 policiais civis e militares cumpriram 33 mandados de busca e apreensão, e 36 de prisão nos bairros da periferia do município. A operação batizada de Saneamento teve como objetivo combater a criminalidade em 18 bairros considerados os mais perigosos do município.



Durante a ação, foram apreendidas duas armas, uma calibre 38 e uma pistola .40, com a numeração raspada; R$ 5 mil; e um carro. A polícia suspeita que a pistola seja de uso policial. Entre os presos estão Cidmar Soares, conhecido como Bolota, suspeito de tráfico de drogas; um homem identificado apenas como Ariel, líder do tráfico no bairro; Maria Pinheiro; e um assaltante conhecido como Grilo, suspeito de cometer assaltos em bairros do subúrbio.



A Operação Saneamento foi deflagrada momentos antes de ser inaugurado o projeto Ronda nos Bairros em Itabuna. O evento reuniu o secretário de segurança pública, Cesar Nunes, o chefe da Polícia Civil, Joselito Bispo, coordenadores regionais de polícia, delegados e comandantes militares.



* Com informações de Ana Cristina Oliveira | Sucursal Itabuna

