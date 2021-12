Operação policial prende 10 suspeitos de tráfico

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nesta quinta-feira, 9, um balanço da "Operação Montivideu", que prendeu 10 pessoas apontadas como responsáveis pelo tráfico de drogas nos bairros do Uruguai, Massaranduba, Jardim Cruzeiro e Nordeste de Amaralina.

Segundo informações divulgadas na entrevista coletiva na sede do órgão, dois suspeitos resistiram a prisão e foram baleados. Identificados como Alessandro Silva Santos (conhecido como "Hominho") e José Hilton dos Santos, ambos foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) onde permanecem internados.

Durante a ação os agentes também apreenderam armas e grande quantidade de maconha, crack e cocaína. A quantidade exata de entorpecentes será divulgada após exame pericial. Em posse dos suspeitos estavam uma pistola de calibre .40, um revólver de calibre 38, munições, uma faca, além de uma espada.

O nome de um 11º preso também foi divulgado. O policial militar reformado José Roque de Oliveira de Jesus está custodiado no Batalhão de Choque após ter sido autuado no dia 19 de abril por porte ilegal de arma, quando estava em posse de um revólver de calibre 38.

De acordo com a polícia, José Roque é pai de um dos líderes do tráfico de drogas na região do Uruguai, conhecido como "Ninho", responsável por dar fuga e fornecer armas e munições à quadrilha.

Além de "Hominho" e José Hilton, internados no HGE, e o policial reformado (já custodiado), foram apresentados Tiago Eduardo de Alcântara Santos, Jailton sales dos Santos, Jair Sales dos Santos, Luciano Vitória Ferreira, 19, (conhecido como "Zóio"), Murilo Santana, Rafael de Alcântara Santos, Paulo rodrigo Lima Pereira dos Santos e Anderson Oliveira de Souza (conhecido como "Orêa").

