Operação policial descobre esquema de clonagem e envio de carros em Salvador

Um esquema de clonagem e envio de veículos para diversos estados do país foi descoberto por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), nesta quinta-feira, 27, em Salvador. A organização foi desvendada durante a 'Operação Apoptose', na rua Juscelino Kubitschek, no bairro de Cajazeiras 11.

Durante a ação, um suspeito foi preso em flagrante e outras duas pessoas foram conduzidas para depor na unidade policial.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), após a clonagem das placas e de outros dados identificadores dos veículos, como os números dos chassis nos vidros, os automóveis permaneciam sob a guarda de um homem de 53 anos, até ser enviados para o local de destino.

Foram apreendidas duas picapes, uma Toyota Hilux prata, com licença de Mato Grosso do Sul, e uma Fiat Toro Freedom branca, com placa de Itabuna.

Conforme o titular da DRFRV, delegado Nélis Araújo, outros componentes do bando foram identificados na ação. “A pessoa presa, por exemplo, fora recrutada pela organização criminosa para ocultar os veículos e documentos após a adulteração”, pontuou.

adblock ativo