Operação policial desarticula quadrilha e prende traficantes

Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos em uma operação do Departamento de Narcóticos (Denarc) realizada em Salvador, Lauro de Freitas e Ilha de Itaparica. Entre eles, estava o líder do grupo, o traficante Emerson Cosme Anjos dos Santos, conhecido como "Miminho" e "Rato".



De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, Emerson foi capturado na segunda-feira, 20, em um condomínio na avenida Octavio Mangabeira, em Itapuã, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O traficante, flagrado com uma pistola calibre 380, foi autuado por porte ilegal de arma e encaminhado à Cadeia Pública, no bairro da Mata Escura.



Na terça-feira, 21, foi a vez de José Leonardo Lima Oliveira e Rafael da Silva Lima serem presos. Os dois foram encontrados na localidade de Vila Praiana, em Lauro de Freitas. Já Gilmar Junior Anunciação da Rocha, gerente da quadrilha, estava preso desde sexta-feira, 17, quando foi localizado na região do Tabaréu, em Itaparica.



Segundo o delegado Pedro Andrade, que coordenou a ação, outros integrantes da quadrilha já foram identificados e são procurados pela polícia.

