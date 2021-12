Operação Panaceia: Mulher é presa após assumir propriedade de arma

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa por policiais civis nesta segunda-feira, 21, em um apartamento de luxo no bairro do Itaigara, em Salvador. Ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Panaceia, realizada pela Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).

Em nota, a Polícia informou que a mulher assumiu ser proprietária do revólver calibre 38, e acabou sendo presa no lugar do empresário alvo do mandado de busca e apreensão. Segundo ela, arma pertencia a sua família e não tinha documentação.

No apartamento e em outros locais alvos da operação foram apreendidos documentos, pendrives, celulares e computadores.

"Todo material apreendido será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica, para conclusão do inquérito e remeter para a Justiça", esclareceu a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.

A Operação Panaceia investiga uma empresa de distribuição de medicamentos, suspeita de sonegar R$ 39 milhões em impostos há mais de 20 anos.

