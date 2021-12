Operação na Linha 2 do metrô é normalizada após incidente com trem

Depois de quase 6 horas de interdição, a Linha 2 do metrô foi normalizada por volta das 9h50 desta segunda-feira, 11. O trecho um pouco antes da estação Pituaçu estava bloqueado desde as 4h por conta de um incidente envolvendo um trem.

A CCR Metrô Bahia disse que "um carro da composição bloqueou a via principal durante uma manobra especial de preparação para início da operação". O trem estava sem passageiros no momento do incidente.

A empresa também informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que o equipamento já foi recolhido para o estacionamento e a circulação e o tempo de embarque foram normalizados.

Durante o problema, passageiros enfrentaram dificuldades como o tempo de espera que foi aumentado e a superlotação nos vagões.

"Desde o início da operação, a concessionária reforçou a sua equipe de atendimento para orientar os usuários com agentes transmitindo informações com megafones, banners informativos nas estações e mensagens sonoras nos trens e estações", disse a CCR por meio de nota.

