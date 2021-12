Operação na Gamboa apreende drogas e munições

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada na Gamboa, em Salvador, apreendeu 8 kg de maconha e cerca de 20 munições para pistola calibre 380, nesta sexta-feira, 1º. A ação contou com a participação de mais de 130 policiais, coordenados pelos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

De acordo com a Polícia Civil (PC), o delegado Jamal Amad, coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), explicou que a operação teve como objetivo, identificar e prender os autores do duplo homicídio de Emanuel Santos de Souza, a Sheila, de 36 anos, e Osvaldo de Jesus Tavares, 55, ambos ocorrido no domingo, 26, naquela localidade, além de combater o tráfico de drogas na região.

O delegado ressaltou que o autor dos disparos já foi identificado como Geovane Santos da Silva, de 31 anos. Na ação, três pessoas foram conduzidas ao DHPP, ouvidas e, em seguida, liberadas.

Participaram também da operação as equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da PM, por meio das unidades Rondesp, PETO, Operação Gêmeos, CIPT/Atlântico, CIPT/BTS, GU/Choque, Águia, Graer, embarcação do COPPA, canil do Choque e o COPPM.

