Operação flagra quatro suspeitos em apenas 48h na capital baiana

Quatro suspeitos foram flagrados, nas últimas 48h, por equipes da Operação Gêmeos da Polícia Militar (PM-BA) em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), dois homens envolvidos com o tráfico de drogas e dois adolescentes com simulacro de pistola foram capturados em bairros da capital.

O primeiro caso foi em Fazenda Coutos, no domingo, 29, quando os PMs faziam rondas na região. Após abordagem, foram apreendidos com Davi Santos Martucelli e César Gonçalves Nascimento dez porções de maconha e R$ 63 que, conforme a SSP, eram do comércio ilegal de entorpecentes.

Já o segundo ocorreu na BR-324, no ponto de ônibus da Brasilgás. Uma equipe passava pelo local quando percebeu o nervosismo de dois adolescentes. Durante revista, foram encontrados com a dupla um simulacro de pistola e dois celulares.

adblock ativo