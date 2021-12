Operação fiscaliza preços para evitar abusos durante a Semana Santa

Uma fiscalização para verificar um eventual abuso nos preços durante o período da Semana Santa, que começa no próximo dia 24 e vai até dia 31, foi realizada na manhã desta terça-feira, 6, na Feira de São Joaquim, em Salvador.

Agentes da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) promovem a "Operação Vatapá" em feiras e estabelecimentos comerciais para realizar um levantamento dos preços praticados no mercado, que serão comparados com os valores cobrados próximo à Semana Santa.

A ação já passou pelo Mercado do Rio Vermelho, e segue nesta quarta, 7, em supermercados na região do Iguatemi. A “Operação Vatapá” visa, de forma educativa, fazer o levantamento dos preços dos produtos típicos da Semana Santa, como castanha, azeite.

