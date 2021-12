Operação especial de transporte será realizada durante o Enem

Uma operação especial de transporte será realizada neste domingo, 3, com o objetivo de facilitar a locomoção dos estudantes que irão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo, 3.

Serão reforçadas 79 linhas de ônibus que vão operar com veículos, o que representa um acréscimo de 55% em relação aos domingos normais.

Essas linhas atendem aos principais corredores da Orla, Miolo e Subúrbio. As provas começam às 13h (horário de Brasília) e a operação especial de transporte vai acontecer das 8h às 18h.

Além dos ônibus extras, a Secretaria Municipal de Transporte (Semob) terá o reforço de nove veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga, que ficarão à disposição da fiscalização para apoio dos candidatos na saída das provas, entre as 16h e 23h.

