Operação eleva frota de ônibus para praias de Salvador

Por conta da demanda de pessoas que querem ir às praias da orla, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) intensificou a Operação Verão, incluindo um frota extra com seis ônibus que passam pelo local.

A Transalvador manteve equipes de fiscalização em pontos estratégicos entre Patamares e o fim de linha do Abaeté. Com estações nos pontos de espera do Sesc-Piatã, próximo à Delegacia de Crimes Econômicos (Dececap), Plaquinha e na altura da Sereia.

"Essa frota é para desafogar a demanda. E Estação da Lapa, Barroquinha, Estação Mussurunga, Estação Pirajá e Fazenda Grande do Retiro são as principais linhas que percorrem a praia com demanda mais crítica", explica Gisleno Carvalho, gerente de transportes da Transalvador.

Reclamações

Desde janeiro, a frota de ônibus passou de 40% para 60% nos finais de semana. Mas a reclamação da população continua grande. "Nós verificamos em todos os domingos se as empresas estão cumprindo com a frota para atender os usuários", disse Carvalho.

"Praia para pobre é uma maratona: para esperar ônibus, para subir nele e para descer", descreveu a técnica de enfermagem Roberta Costa, que esperava um ônibus para o bairro de São Caetano há mais de uma hora, em um ponto da praia de Piatã, na tarde deste domingo, 9.

"É um bairro popular no qual as praias enchem, mas não tem condução direta. Só posso esperar pelo Estação Pirajá ou optar para o transporte alternativo", disse.

