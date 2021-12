Operação do Procon autua lojas de suplementos alimentares

O Procon-BA, autuou 22 estabelecimentos na "Operação Suplementos Alimentares" e divulgou o balanço final nesta segunda-feira, 12. O objetivo da operação foi verificar e fiscalizar a comercialização de produtos e prestação de serviços, para garantir a segurança e os direitos dos consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e das Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Foram fiscalizados 49 estabelecimentos, e os 22 autuados foram: Farmácia Sant'ana, Bom Viver Produtos Naturais e Vieth Nutrition, localizados no bairro de Brotas; Nutrition Store, localizado no bairro da Barra; SPN Sports Nutricion Center, localizado no bairro da Pituba; Farmácia Sant'ana (loja 01), Farmácia Sant'ana (loja 02), Loja Mundo Verde e SNC, localizados no Shopping Iguatemi; Nutristore e Farmácia Sant'ana, localizados no Shopping Paralela; Farmácia Sant'ana, localizados no Salvador Shopping Norte; Farmácia Amora e Farmácia Sant'ana, localizadas no Shopping Bela Vista; a Farmácia Rio Vermelho Mult Mais, localizado no bairro Rio Vermelho; Muscularia Suplementos, localizado no bairro do Campo Grande; e Bompreço, localizado no bairro do Canela; Farmácia Sant'ana, localizado no bairro do Imbuí; SPN Nutrição Esportiva e Farmácia Sant'ana, localizados no Salvador Shopping; Farmácia Sant'ana, localizada no Relógio de São Pedro; e Farmácia Sant'ana, localizado no largo Dois de Julho.

As principais irregularidades constatadas pelos fiscais do órgão foram, produtos exposto à venda em desacordo com a Resolução da ANVISA; exposição à venda de produto impróprio para consumo e sem tradução para o idioma nacional; ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível e de fácil acesso; ausência de precificação nos produtos expostos à venda; publicidade enganosa; e descumprimento de oferta.

Os estabelecimentos que não apresentaram irregularidades são: Farmácia Sant'ana, SNC Sports Nutrition Center e Loja Mundo Verde, localizado no Shopping Barra; Mundo Verde e Drogas Mall Farmácia, localizados no bairro da Pituba; Drogas Mall, localizado no Shopping Iguatemi; Farmácia A Fórmula, Health And Nutrition e Mundo Verde, todos localizados no Shopping Paralela; Farmácia Drive Thru, Farmácia Uniflora Elementar, Nutrestore e Mundo Verde, todas localizadas no Salvador Norte Shopping; Loja Mundo Verde, Farmácia Popular e SPN Nutrição Esportiva, localizados no Shopping Bela Vista; Farmácia Bompreço, Farmácia Pague Menos e Free Power Suplementos, localizados no bairro Rio Vermelho; Farmácia Pague Menos, Drogaria São Paulo e Farmácia Sant'ana, localizados no bairro do Canela; Drogaria da Gente, Farmácia Bompreço e Nutri Store, localizados no bairro do Imbuí; Mundo Verde, localizado no Salvador Shopping; e Farmácia Sant'ana, localizado no largo Dois de Julho.

Quaisquer irregularidades podem ser denunciadas na página no PROCON-BA, no Facebook ou através do email: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br

