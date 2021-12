Operação do metrô será ampliada a partir do dia 15

O funcionamento do metrô de Salvador vai sofrer algumas mudanças a partir do próximo dia 15 de maio. A integração entre o metrô e as linhas de ônibus metropolitanos vai ser ampliada; o horário de operação vai ser estendido das 5h até meia-noite de domingo a domingo, sem interrupção; a Estação Pirajá passa a receber mais cinco trens, totalizando nove, o que vai culminar com a redução do tempo de espera de nove para seis minutos nas plataformas. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (Sedur).

Serão integrados os cartões do Salvador Card e de acesso ao metrô, permitindo o ingresso tanto no sistema metroviário quanto nas linhas que estiverem participando da integração. Essa integração poderá ser feita num período de até duas horas, sem o pagamento de uma nova tarifa. As possibilidades de formato continuam sendo ônibus/metrô/ônibus, ônibus/metrô e metrô/ônibus.

Com a ampliação, todas as linhas da região metropolitana da capital, que trafegam pela BR-324 com destino à Lapa, terão integração com o metrô nas estações Pirajá e Retiro. Essa integração vem com objetivo de proporcionar uma viagem mais cômoda e rápida para os passageiros, e também tirar de circulação um número significativo de ônibus em parte da cidade, contribuindo para a fluidez no trânsito.

As catracas entre as estações de metrô e ônibus serão retiradas, facilitando o fluxo dos usuários.

