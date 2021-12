Operação Dia das Mães notifica 17 lojas em shopping de Salvador

A Operação Dia das Mães notificou nesta quinta-feira, 9, 17 estabelecimentos comerciais do Shopping Barra, em Salvador. A ação especial, que tem como objetivo garantir o direito do consumidor, prossegue até esta sexta, 10.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), do total de notificações emitidas, 12 foram por ausência de preço, 4 por ausência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 2 por ausência de validade. Desde o último dia 29 de abril, cerca de 497 lojas já passaram por vistoria, com emissão de 18 avisos.

A fiscalização focou principalmente nas joalherias, perfumarias, restaurantes, salão de beleza, floricultura, lojas de eletrodomésticos, calçados, roupas e acessórios. Os estabelecimentos têm dez dias para corrigir os erros. Se houver reincidência, a multa pode chegar até R$ 6 milhões.

A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com a administração do Shopping Barra.

