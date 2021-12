Operação desmonta acampamento de quadrilha no subúrbio ferroviário

Um acampamento usado por uma quadrilha de traficantes de drogas foi desmontada, na noite da sexta-feira, 16, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O alojamento funcionava dentro da mata fechada do Parque São Bartolomeu, onde foram encontrados roupas, calçados colchões, alimentos e um pedaço de madeira com pregos e arame farpado, que, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), era utilizado contra traficantes rivais.

Ainda de acordo com a SSP-BA, a quadrilha é liderada pelo suspeito, identificado como Ednelson Nascimento da Conceição, integrante do Baralho do Crime.

Participaram da operação equipes da 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma), 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rondas Especiais (Rondesp) e do Grupamento Aérea (Graer) da PM.

