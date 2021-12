Operação desativa ligações clandestinas de energia em hotéis de Salvador

Ligações clandestinas de energia (o popular "gato") foram desativadas na tarde desta quinta-feira, 8, em três unidades de uma grande rede de hotéis de Salvador. Três gerentes de manutenção (um de cada hotel), foram detidos na operação. Um deles foi ouvido e liberado, os outros dois, detidos em flagrante, foram liberados mediante pagamento de fiança.

A operação da Polícia Civil com o apoio do Departamento de Polícia Técnica e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foi responsável pela identificação e desativação das ligações. Segundo a Coelba, a ação contou com 15 policiais e 25 técnicos da concessionária, simultaneamente nos bairros de Patamares, Stella Maris, Armação e Corredor da Vitória.

Ainda segundo órgão, o volume de energia recuperado pela concessionária seria suficiente para abastecer, por exemplo, o município de Dias D’Ávila durante um mês.

O “gato” de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e a pena para o responsável pela fraude pode chegar a 08 (oito) anos de reclusão. No primeiro semestre deste ano, a Coelba já realizou 88 mil inspeções e desativou 35 mil ligações clandestinas em todo estado. 25 pessoas já foram presas em flagrante em todo estado cometendo a irregularidade.

