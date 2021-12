Operação desativa fábrica clandestina de remédios na Bahia

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Senhor do Bonfim com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Conselho Regional de Farmácia (CRF) desativou nesta terça-feira, 15, uma fábrica clandestina de medicamentos na área rural do município de São Domingos (a 234 km de Salvador). Um funcionário, de prenome Nei, encontrado no local, também foi detido.

Segundo a PRF, a ação partiu de uma denúncia de consumidores de que os medicamentos oriundos da fábrica eram comercializados ilegalmente em diversas regiões da Bahia. Quando a equipe chegou ao estabelecimento foram encontrados diversos produtos fitoterápicos sem registro na Anvisa e fogão, dosador, panelas e material para etiquetagem.

No local, também foi constatada a presença de insetos junto à matéria-prima de fabricação dos medicamentos e outras irregularidades nas condições sanitárias para funcionamento da empresa.

Ainda de acordo com a PRF, o funcionário detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária local e o material foi apreendido pela Anvisa.

