Operação de trânsito multa 45 condutores que trafegam em ciclovias

Uma operação de fiscalização para inibir a circulação de carros e motos em ciclovias resultou em 45 condutores notificados, com multa no valor de R$880,41 e sete pontos na carteira. A ação aconteceu na av. Magalhães Neto e foi realizada pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), na noite de quarta-feira, 7.

Segundo o órgão, motociclistas são os que mais infringem a legislação e transitam pela ciclofaixa, principalmente para fugir dos congestionamentos nas vias.

adblock ativo