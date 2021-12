Operação de ordenamento começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Salvador vai iniciar nesta segunda-feira, 2, a Operação Verão 2013, que pretende realizar uma série de intervenções de ordenamento da faixa de areia das praias da capital, como limpeza urbana, retirada de construções irregulares e de pessoas que moram nestes ambientes.

Também a partir desta segunda começam as medições e preparativos para instalação das 200 tendas removíveis, que substituem as antigas barracas, demolidas em 2010.

O novo ordenamento prevê, ainda, o uso de kits que contam com 40 cadeiras, 20 banquetas e 20 guarda-sóis. Os barraqueiros tiveram até a noite deste domingo, 1º, para retirar os velhos equipamentos da areia das praias.

A expectativa da prefeitura é que, no início de janeiro, os 65 km entre as praias de São Tomé de Paripe e Ipitanga estejam organizados.

Enquanto o planejamento começa a ser executado, representantes de barraqueiros, ambulantes, baianas, banhistas e setor do turismo estão apreensivos em relação às mudanças propostas.

Entre as preocupações apontadas estão o limite de vagas para barraqueiros (antes eram cerca de 540) e ambulantes, a decisão judicial que proíbe baianas de produzirem o acarajé na areia da praia e o espaço destinado a banhistas e desportistas.

Por outro lado, a secretária municipal da Ordem Pública, Rosemma Maluf, afirma que o novo ordenamento vai proporcionar uma utilização mais democrática do espaço público. "Vai haver uma distância entre uma tenda e outra de, em média, 15 a 20 metros. Desta forma, o público que não quiser utilizar a estrutura das tendas também terá espaço", pontua.

Perda

Para o presidente da Associação dos Barraqueiros da Orla Marítima de Salvador (Acbpoms), Alan Rebelato, o sentimento, com o ordenamento, é de perda.

"É uma situação que tem que ser resolvida. Há quatro anos, o ex-prefeito nos ofereceu 250 barracas e não aceitamos. Agora, a prefeitura nos deu 200 pontos e temos que aceitar, mas vamos lutar para que todos tenhamos espaço", afirma Rebelato.

Rosemma Maluf lembra que o limite de 200 tendas também parte de decisão judicial e afirma que os barraqueiros que não conseguirem vagas nesta primeira etapa da iniciativa - que contempla a faixa de areia - poderão concorrer aos 80 quiosques fixos, que serão construídos na calçada durante a segunda fase.

Rebelato diz, ainda, que vai buscar vagas nos quiosques de água de coco como alternativa. "A gente não pode bater de frente, temos que resolver no diálogo. Já temos uma parte com licença, vamos lutar agora pelos demais", ressalta.

Diferentemente do que acontecia antes, os alimentos não poderão ser preparados nas tendas. "Os comerciantes vão ter que vender iguarias já prontas. Poderão também fazer parcerias com restaurantes e utilizar o sistema delivery", sugere a secretária Rosemma Maluf.

O comércio de bebidas em garrafas de vidro também não será permitido. "O vidro pode causar acidentes", diz.

Na faixa de areia, apenas vendedores de queijo-coalho não serão mais permitidos. "Por causa da maneira de preparo, utilizam fogareiro, que pode causar acidentes e poluir o ambiente", justifica a secretária da ordem pública.

Os demais ambulantes, licenciados, poderão continuar atuando nas praias.

Outra mudança é que os comerciantes não poderão cobrar pela utilização das mesas e cadeiras. Eles deverão disponibilizar, em todas as mesas, lixeiras para recolher os resíduos sólidos.

Turismo

O novo ordenamento é considerado tardio pelo presidente do Conselho Baiano de Turismo, Sílvio Pessoa. "Quem vem para o turismo de sol e praia sempre reclamou deste desleixo. A praia é o lazer mais barato, tem que ser mais democratizado", diz.

De acordo com ele, mesmo com o abandono das praias, Salvador ainda é líder de turismo no Nordeste. "Com estas novas modificações, vamos voltar a níveis mais altos de ocupação hoteleira", acredita Pessoa.

adblock ativo