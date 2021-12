Operação da Sucom interdita academias em Salvador

Duas academias irregulares foram interditadas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), na manhã desta quarta-feira, 10. Durante a operação, uma mulher que exercia ilegalmente a profissão de personal trainer foi encaminhada à delegacia.

A academia Crazy Fitness, na Federação, foi interditada por estar com o alvará vencido, enquanto a Rei Santana, no Engenho Velho da Federação, não tinha autorização para funcionar. Os proprietários dos dois estabelecimentos foram multados ainda pela ausência dos alvarás de funcionamento, sonoro e de publicidade e conduzidos à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar esclarecimentos.

Outras duas academias foram notificadas por não possuírem autorização para utilização de som: a Quality Fitness (matriz e filial), na Federação, e a Jum Way Fitness, na Barra. Esta também foi notificada e deve apresentar os alvarás de publicidade e funcionamento regularizados.

A operação Apolo IV é realizada pela Sucom em parceria com a Decon, Procon e o Conselho Regional de Educação Física da Bahia (Cref/BA). O objetivo é coibir, preventiva ou coercitivamente, a persistência de estabelecimentos irregulares e pessoas físicas no exercício ilegal da profissão, além de inspecionar equipamentos, instalações e documentos exigidos por lei.

