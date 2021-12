Operação da polícia apreende 30 toneladas de carne estragada

Operação realizada pela Polícia Civil, Delegacia do Consumidor, Ministério da Agricultura, o Procon e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, encontrou através de uma denúncia mais de 30 toneladas de carne armazenadas de forma irregular. O frigorífico clandestino funcionava no Loteamento Jardim Terra Nova, Rua B, 179 A, no bairro de Valéria, em Salvador. Os dois responsáveis pelo estabelecimento comercial foram presos.

Foram encontrados no local carne bovina e suína, que não estavam refrigeradas, espalhadas pelo chão do local e com sinais de putrefação, além de larvas e insetos. Segundo a delegada Carla Santos Ramos, titular da Decon, a empresa não tinha autorização para armazenar ou comercializar o produto e utilizava dois selos de autenticação da Adab, em nome de outras firmas, uma delas sediada no Piauí.

"O selo é uma identidade do estabelecimento comercial e significa que tem licença para manipular o produto", explicou a delegada, que investiga agora se eles foram falsificados ou cedidos por outras empresas. No local, onde a carne apreendida vinha sendo comercializada, a polícia encontrou diversas notas fiscais de açougues e supermercados instalados em bairros como Federação, Valéria, Ogunjá, Ceasa e BR-324.

Orlando Silva Santos, 34 anos, e José Evaldo Ribeiro de Macedo, 49, donos do frigorífico, foram autuados em flagrante por crime contra relação de consumo, pelo armazenamento e comercialização de produto impróprio para o consumo. A pena varia de dois a cinco anos, os dois vão responder em liberdade, após o pagamento de fiança arbitrada na delegacia, no valor de sete salários mínimos para cada.

