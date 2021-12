Operação da GCM fecha acesso à Praia do Porto neste domingo

O acesso à praia do Porto da Barra segue restrito também neste domingo, 5. A Guarda Civil Municipal (GCM), que realiza operação especial de fiscalização desde a última sexta-feira, 3, fechou o acesso ao local.

O acesso ao local já havia sido interrompido no sábado, 4, por volta das 11 horas, devido a força da maré alta e a grande ocupação de pessoas. A área foi liberada novamente após a baixa da maré e saída do público.

A ação, que tem por objetivo evitar aglomerações, conta ainda com as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Polícia Militar que aproveitam a ocasião para orientar e conscientizar os cidadãos quanto as aglomerações e utilização de aparelhos sonoros.

