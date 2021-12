Operação cumpre mandados de prisão contra integrantes de organizações criminosas em Salvador

Uma operação da Polícia Civil cumpre, na manhã desta quarta-feira, 23, mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas em cinco bairros de Salvador. As ações das Operações 'Tacho' e 'Cabelo de Ouro' também são executadas em algumas localidades do estado de São Paulo. e no interior da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, três homens e uma mulher tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e Arenoso. Um dos suspeitos foi preso na estação do metrô, do Retiro.

Em Salvador, os bairros de Itapuã, Pau Miúdo e Uruguai também são alvos das ações. Mais de 200 policiais da Polícia Civil da Bahia participam da operação, além de mais 40 da equipe policial de São Paulo.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as organizações criminosas investigadas são responsáveis por cometer crimes contra instituições financeiras, tráfico de drogas e homicidio.

Alguns mandados também estão sendo cumpridos nos municípios de Irecê e João Dourado, no interior da Bahia.

