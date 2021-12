Operação cumpre mandado em Salvador por sonegação no comércio de cigarros

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil deflagraram, nesta sexta-feira, 29, a “Operação Apate”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de sonegação tributária fraudulenta na fabricação e comercialização de cigarros, além de crimes contra a administração pública.

Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, sendo um em Salvador, 16 em São Paulo – 15 na capital e um em São José do Rio Preto, dois em Recife, três no Rio de Janeiro e nove em Brasília, além de medidas de sequestro de bens, dentre os quais veículos de luxo e contas bancárias. Aproximadamente 130 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal estão envolvidos no cumprimento das medidas.

As investigações constituem desdobramento da “Operação Ex-Fumo”, deflagrada em 2017 em Pouso Alegre/MG, e se baseiam em elementos de prova obtidos a partir de acordo de colaboração premiada. Na ocasião, foi constatado que empresários do setor cigarreiro constituíram organização criminosa que visava a sonegação tributária, por intermédio de empresas que acumularam bilhões em dívidas tributárias.

Na operação desta manhã, o foco principal da apuração é a atuação de organização criminosa composta por advogados, contadores, operadores financeiros, doleiros, “lobistas” e ex-funcionários públicos, que prestam a diversas empresas – inclusive àquelas, alvos da “Operação Ex-Fumo” –, serviços ilícitos para viabilizar o exercício de atividade empresarial irregular, por meio da sonegação tributária sistemática (mediante mecanismos de compensações fraudulentas) e da corrupção.

Modus operandi

As investigações demostraram que a organização criminosa oferecia serviços nas esferas administrativa e judicial. Na esfera administrativa, o principal “produto” era a viabilização de sonegação tributária mediante compensações tributárias inexistentes. O grupo fornecia todo o aparato (inclusive a utilização de “laranjas”, que “titularizavam” os certificados digitais) para que a empresa informasse seus débitos perante a Receita Federal, mensalmente. Mas, em vez de proceder ao pagamento, atrelava a esses débitos direitos de crédito de imposto de renda sabidamente inexistentes. Com isso, os sonegadores obrigavam a Receita Federal a avaliar cada declaração, o que protelava a exigibilidade do débito já declarado.

adblock ativo