'Operação Cosme e Damião' começa nesta segunda

A partir desta segunda-feira, 12, o Ibametro dará início à 'Operação Cosme e Damião', que vai fiscalizar os pontos comerciais que vendem os ingredientes para o prato mais típico deste mês: o Caruru.

Os fiscais do órgão vão analisar os locais que dispõem de itens como feijão fradinho, azeite de dendê, camarão seco, quiabo, milho de pipoca, arroz branco e farinha de mandioca.



As balas e doces vendidos em pacotes, distribuídos para as crianças, também serão alvos das vistorias, encerradas na quarta-feira, 14. Caso sejam encontradas irregularidades, os estabelecimentos serão notificados pelo órgão e terão prazo de 10 dias para apresentar defesa.



Denúncias de práticas irregulares, podem ser feitas através do número 0800 071 1888.

