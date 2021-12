Operação conjunta fecha nove academias em Salvador

A "Operação Apolo V", concluída nesta quinta-feira, 28, fechou nove academias e flagrou quatro pessoas em exercício ilegal da profissão. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física (CREF13BA/SE), 16 academias da capital baiana foram fiscalizadas durante a operação que percorreu os bairros de Pituaçu, Itapuã, Cajazeiras, Águas Claras e Pituba. (Confira abaixo as academias fechadas).

Ainda de acordo com o CREF13BA/SE, as pessoas flagradas no exercício ilegal da profissão de Educação Física são: Rafael Souza Valverde, Claudia do Amaral Rodrigues Dantas, Eunice Paiva Santos e Fabrícia Lima Melo. Ao todo, o órgão abordou 33 pessoas. Todos foram encaminhados para a Delegacia do Consumidor (Decon).

A operação foi feita de forma conjunta com a participação do CREF13BA/SE, além da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Decon e Polícia Civil.

"Operações como essa são fundamentais para garantir a legalidade do exercício da Educação Física, protegendo a população dos falsos profissionais que ao prescreverem e orientarem as atividades físicas, sem o devido conhecimento, podem lesionar gravemente o corpo do indivíduo que está sendo instruído, causando, várias vezes, danos irreversíveis", declarou o Presidente do CREF13BA/SE, Paulo César Vieira Lima, através de nota do órgão.

Ainda de acordo com o CREF13BA/SE, as academias Bio Ativa, Alpha/Pituba e Hammer, foram multadas por terem profissionais com débitos no conselho, atuando nos estabelecimentos. Já a Itapuã Fitness recebeu multa por ter um estagiário trabalhando sem a supervisão de um profissional.

