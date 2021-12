Operação conjunta desmonta laboratório de drogas em Porto Seguro

Um laboratório de drogas foi desmontado na manhã de sábado,10, em uma localidade conhecida como Ilha do Macaco, localizada no Rio Buranhém, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. A operação foi realizada por policiais militares da Companhia Independente de Polícia Especializada (Cipe/Mata Altância), pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, pela Polícia Federal e bombeiros militares.

Segundo a PM, no local, as equipes foram recebidas a tiros por dois criminosos foragidos. Durante o confronto, um dos bandidos foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, o outro suspeito foi preso e indicou onde as drogas estavam escondidas, que funcionava como um laboratório.

No local, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, uma pistola calibre 45, uma pistola calibre 380, 5 kg de cocaína, 5 kg de crack, 50 kg de maconha, uma prensa hidráulica .

Materiais foram encontrados em uma região conhecida como Ilha do Macaco (Foto: Diculgação Polícia Militar)

