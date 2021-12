Operação comercial do metrô deve começar em dezembro

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, informou, nesta segunda-feira, 26, que a operação comercial do metrô somente será iniciada entre o final de novembro e o início de dezembro. Inicialmente estava previsto que a cobrança começasse até o final deste mês, quando seria inaugurada a estação de Pirajá do metrô.

O secretário afirmou que o governo optou por aguardar que fosse concluída também a estação de integração com o sistema de ônibus em Pirajá, o que deve acontecer neste prazo. "Nós resolvemos casar a estação de Pirajá com as obras do terminal de integração que tem lá. Como as obras já estão adiantadas, resolvemos fazer tudo junto", informou Martins.

Ainda de acordo com ele, a negociação com a prefeitura de Salvador em relação à tarifa ainda não foi concluída. "As negociações continuam andando bem. Estamos discutindo, mas ainda não temos nada discutido", revelou o secretário.

Segundo o governador Rui Costa, a presidente Dilma Rousseff deverá estar presente na inauguração da estação de Pirajá. "Convidamos ela para vir no mês de dezembro. Vamos definir uma data para inaugurar a estação de Pirajá, que é a mais simbólica de todas, porque conclui uma etapa que se arrastou por mais de doze anos", disse.

Já a estação do metrô da avenida Bonocô será inaugurada no próximo dia 9 de novembro. Com as entregas destas estações, o sistema de metrô de Salvador terá 12 km.

