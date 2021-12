Operação combate tráfico internacional em Salvador

A Polícia Federal e a Receita deflagram em conjunto a operação "Ferrari" na manhã desta segunda-feira, 15. A ação contra o tráfico de drogas internacional acontece simultaneamente em 15 cidades de cinco estados: Bahia, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Sergipe.

São cumpridos 49 mandados, sendo 20 de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão e sete de condução coercitiva. Foram emitidos três mandados de prisão preventiva para Salvador, sendo que dois alvos da ação já estão presos por tráfico de drogas.

Eles foram informados da ordem de prisão e agora também vão responder pelo envolvimento nesta organização criminosa. Os nomes deles não foram revelados pela Polícia Federal.

O terceiro alvo dos mandados de prisão não foi localizado e é considerado foragido, de acordo com a assessoria da PF. Os policiais estiveram na casa dele, na Engomadeira, onde cumpriram um mandado de busca e apreensão.

Os policiais também procuraram documentos e objetos em outra residência no mesmo bairro, mas não localizaram nada de relevante nos dois imóveis.

A PF não divulgou quem é o proprietário da segunda residência investigada. Também não há informações sobre a participação do trio na organização criminosa.

Narcotráfico

A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com o narcotráfico internacional, além de lavagem de dinheiro. O grupo trazia entorpecentes do Peru e da Bolívia para o Brasil. Para isso, eles passavam pela fronteira do Paraguai com o Brasil.

Após entrar no país, a pasta base de cocaína era levada para o Mato Grosso do Sul e o Paraná, onde o produto era refinado.

Os líderes do grupo vivem em Londrina, no Paraná, e Campinas, em São Paulo. Eles lavavam o dinheiro oriundo do tráfico. Para isso, passavam-se por empresários dos ramos de postos de combustíveis, transporte e de revenda de veículos.

O nome da operação faz referência ao estilo de vida luxuoso dos criminosos, que vivem em casa de alto padrão e possuem lanchas e veículos luxuosos. Ferrari também é o nome de uma das empresas mantida pelo grupo.

De acordo com a investigação, o patrimônio do grupo ultrapassa R$ 40 milhões. Foi solicitado o sequestro de diversos bens, entre eles 20 imóveis e 100 veículos, além do bloqueio de 30 contas correntes.

Em outubro de 2014, policiais apreenderam R$ 520 mil em espécie com membros do grupo. O dinheiro era transportado em malas de viagem em um voo entre Aracaju e Londrina, com escala em Campinas.

Policiais em frente à casa de um dos presos (Foto: Divulgação | Polícia Federal)

adblock ativo