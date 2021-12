Operação combate esquema que causou prejuízo de R$ 473 mi ao fisco baiano

Policiais fizeram buscas em imóveis nos bairros de Alphaville e na Barra, em Salvador, nesta terça-feira, 25, durante a Operação Etanol II, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e Secretaria de Segurança Pública (SSP). A ação tem como objetivo combater um esquema de sonegação e outras fraudes fiscais na comercialização e distribuição de etanol combustível na Bahia e outros estados.

De acordo com o MP-BA, a organização criminosa causou prejuízo estimado de R$ 473 milhões ao fisco baiano. A operação acontece após a Polícia Civil da Bahia prender o empresário Marcos Augusto da Silva Rocha, na última sexta, 21, a pedido da Justiça de Pernambuco, onde é acusado do mesmo tipo de crime. Ele também é investigado em Minas Gerais.

A ação desta terça é um desdobramento da primeira fase da Operação Etanol, realizada em 2013.

Segundo o MP-BA, o grupo cometia crimes como cancelamento de forma irregular de Nota Fiscal Eletrônica (NFe); desvios em postos fiscais para burlar a fiscalização; desativação irregular de empresas com vultosos débitos tributários; criação de novas empresas com utilização de "laranjas"; emissão de notas fiscais em operações fictícias; reutilização de documentos fiscais e de arrecadação e não cumprimento de regras impostas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para cometer as fraudes, o bando abria empresas usando nomes de "laranjas" e quando as empresas se tornavam inaptas na Sefaz por conta das irregularidades, eles transferiam o movimento comercial para outras empresas do mesmo grupo, que foram criadas também de forma ilícita.

