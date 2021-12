Operação combate crimes de grande ocorrência no verão

O projeto "Operação Ordem na Casa", que visa combater o estacionamento irregular de veículos, o tráfico de drogas, a exploração sexual infantil e ordenar o trabalho de ambulantes, entre outros crimes de grande ocorrência no verão da capital baiana, no trajeto entre os bairros da Barra e Ondina, foi iniciado neste sábado, 12. A ação faz parte de um trabalho em conjunto das Secretarias Estadual da Segurança Pública e Municipal da Ordem Pública.

Trinta policiais realizarão o patrulhamento 24h, juntamente com os servidores das instituições municipais. O Porto da Barra terá maior atenção devido a maior concentração de baianos e turistas, segundo nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP-BA). Os policiais das unidades que já estão localizadas na Barra (11ª Companhia Independente da Polícia Militar e da 14ª Delegacia Territorial) continuarão com as ações na região, ocorrendo apenas a ampliação do patrulhamento.

Para o secretário da Segurança Pública Maurício Teles Barbosa, que acompanhou durante a manhã o início da operação, a cidade organizada poderá melhorar o serviço prestado pela polícia. "Sabemos que o comércio irregular, em alguns casos, colabora com a criminalidade e, com esse trabalho em conjunto, a cidade só tem a ganhar", afirma Barbosa.

A "Operação Ordem na Casa" permanecerá até o final da alta estação. A Superintendência de Inteligência da SSP também está em campo com policiais, desenvolvendo serviço de investigação.

