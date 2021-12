O período de maior intensidade de chuva em Salvador, entre os meses de março e junho, se aproxima com a chegada do outono, marcado para este sábado, 20. Nesta semana, a prefeitura da capital baiana lançou a Operação Chuva 2021 com o objetivo de realizar ações preventivas no período, totalizando um investimento de R$ 48,4 mil.

De acordo com o diretor-geral do Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, a cidade tem, hoje, 138 áreas de risco identificadas em sobrevoos por equipes do órgão.

"Identificamos estas áreas e buscamos recursos para aplicação de geomanta ou mesmo a contenção de encosta. Nas localidades mais problemáticas, iniciamos a colocação de lonas. Isso tudo para que, em março, abril, maio e junho, tenhamos menos problemas", afirmou em entrevista ao programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, na manhã desta quarta-feira, 17.

Raphael Santana Operação Chuva: Salvador tem 138 áreas de risco mapeadas pela Codesal

Em relação às famílias que, porventura, tenham que deixar suas residências em função do iminente risco de deslizamento de terra ou, na pior das hipóteses, desabamento do imóvel, as pessoas serão abrigadas em escolas da rede municipal de ensino, mas em número reduzido. Segundo Sosthenes, 50 pessoas serão abrigadas nas unidades de menor porte a fim de manter o distanciamento social e evitar a propagação do novo coronavírus.

Risco

O diretor-geral da Codesal chamou a atenção para as localidades de Salvador que apresentam áreas de maior risco. Segundo ele, estas regiões estão localizadas onde há o sistema de alerta de alarme, as sirenes: Alto da Terezinha, Bom juá, Vila Picasso, Sete de Abril e Castelo Branco.

Em caso de emergência, por causa da situação de chuva, a orientação é acionar a Codesal no número 199, chamada gratuita, ou enviar um SMS para o telefone 40199, com o número do CEP no corpo da mensagem, por meio do sistema de avisos meterológicos. "Ampliaremos de 6 mil telefones cadastrados para mais de 100 mil a capacidade de envio de alertas para as pessoas se precaverem da chuva", concluiu.

Operação Chuva

A ação será dividida em duas etapas, sendo uma delas preparatória, que ocorre durante todo o ano e corresponde à intensificação das ações preventivas. A outra etapa é de alerta, realizada com medidas de monitoramento e resposta às situações de risco ou desastre.

De acordo com dados da Codesal, a previsão climática para o 2º trimestre de 2021 em Salvador aponta que a tendência é a de ocorrência de chuva abaixo do normal para o período, que é de 821,1mm.

