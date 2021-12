Operação Carnaval prende 4 traficantes em Salvador e RMS

Quatro pessoas foram presas em flagrante em uma ação de combate ao tráfico de drogas, intitulada "Operação Carnaval", deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 25, em diversos bairros de Salvador e da Região Metropolitana.

Durante a operação, para o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu uma pistola 380, além de cocaína, maconha e mais de 5 litros de uma droga inalante conhecida como "Loló", que seriam comercializadas durante o Carnaval.

Os mandados judiciais, expedidos pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador e comarcas da RMS, foram cumpridos em bairros da capital baiana, como Alto das Pombas, Saúde, Gamboa, Comércio e Pelourinho, e na cidade de Lauro de Freitas.

Foram presos Tina Carla dos Santos Bezerra, de 36 anos, Nailton da Cruz Moreira, 23, Wendel Costa Leite, 23, e Daniele Figueiredo Delitsch, 36.

Segundo a polícia, drogas apreendidas seriam comercializadas no Carnaval (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Apreensões

Na casa de Tina, no Centro Histórico, os policiais encontraram o galão contendo a "Loló" e mais 178 frascos com a droga, prontos para venda, 21. Também foram apreendidos "papelotes" de cocaína, três embalagens maiores contendo a mesma droga, 20 pedras pequenas de crack, mais uma pedra média e outra grande de crack, além de R$ 80 em dinheiro, um notebook e celulares.

Com Wendel, a polícia encontrou 70 pedras de crack, material para embalagem da droga e R$ 549, em dinheiro, em um imóvel ocupado por ele na região do Comércio.

Já Daniele foi flagrada com uma pistola 380, municiada e com a numeração raspada, quando os policiais chegaram até a sua casa, também no Comércio.

Outros cinco "papelotes" de cocaína, quatro "trouxinhas" de maconha e R$ 950, em dinheiro, foram encontrados pelos investigadores durante uma busca na casa de Nailton da Cruz Moreira, 23, no Alto das Pombas. Segundo a polícia, ele já esteve preso por tráfico, em 2012, quando foi surpreendido pela polícia com uma pistola 9 mm.

Os quatro suspeitos foram autuados na Central de Flagrantes, localizada na região do Iguatemi, e seguiram para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo da Mata Escura. Outras duas pessoas, que segundo a polícia são usuárias de drogas, também foram levadas para a Central de Flagrantes, mas foram liberadas após serem ouvidas.

