Operação Caracará já cumpriu 24 dos 30 mandados de prisão expedidos

Dos 30 mandados de prisão expedidos na Operação Caracará, deflagrada na madrugada desta quarta-feira, 14, em ação conjunta da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ministério Público (MP) e Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), 24 já foram cumpridos no Estado. Na capital baiana, cinco pessoas foram presas, são elas os empresários Igor Ferreira Cruz, Mário Sérgio Ribeiro Ferreira, Clívio Pimentel, Círio Alberto Machado e Waldir Fernandes Vaz.

Além dos 24 já detidos, nove policiais militares envolvidos, sendo um da reserva remunerada e oito da ativa, também foram presos e estão prestando depoimento no município de Vitória da Conquista. A informação foi dada pelo secretário de segurança pública da Bahia, César Nunes, durante entrevista coletiva no Centro de Operações Especiais da Polícia Militar (COE), localizado no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

A força-tarefa desarticulou uma quadrilha acusada de sonegar aproximadamente R$ 1,6 bilhão nos últimos cinco anos nos estados da Bahia e Sergipe.

Além dos 30 mandados de prisão, são 28 de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Itabuna, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Irará, Mucuri e Conceição do Jacuípe. Há mandados também para o estado de Sergipe.

Dono da "Casa Padim" foi preso em casa e levado para Complexo Policial de Itabuna

De acordo com nota oficial do Ministério Público do Estado da Bahia, também há mandados de prisão contra 19 empresários, um agente de Tributos do Estado e um contador. Há ainda ações de busca e apreensão em empresas, em escritório de contabilidade e residências, além da quebra de sigilos bancário e fiscal dos envolvidos no esquema, pedidos pelo MP.

Além disso, o comunicado informa que a Justiça já deferiu o seqüestro de bens dos acusados, entre eles 136 caminhões e dez imóveis e o bloqueio da conta bancária de doze envolvidos na fraude.

Segundo a assessoria de comunicação da Sefaz, o grupo é apontado como responsável pelo desvio de R$ 320 milhões por ano. Participam da operação cerca de 223 policiais, delegados de polícia e sevidores da SSP, além de 100 funcionários da Sefaz. Representantes do Ministério Público e do Tribunal de JUstiça também estão envolvidos na ação.

O esquema de fraude acontecia nos postos fiscais de Benito Gama, em Vitória da Conquista, e Eduardo Freire, no município de Mucuri, onde os motoristas de carretas deixavam de efetuar a parada obrigatória para inspeção da carga, numa ação conhecida como 'furar barreira'.

Cerca de 50 carretas passavam todos os dias pelos postos sem efetuar a fiscalização dos impostos, o que provocava um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 27 milhões por mês. Dentre os produtos que circulavam pelos esquemas fraudulentos estavam aves congeladas, bebidas alcoólicas, farinha de trigo e açúcar.

Interior do estado - Em Itabuna (sul da Bahia), o proprietário da 'Casa Padim', localizada na BR 415 (saída da cidade em direção a Ibicaraí), de prenome Adoaldo e conhecido como 'Dó', foi preso na sua residência, por volta das 6h. Ele foi encaminhado para o Complexo Policial de Itabuna. Informações preliminares dão conta de que a fiscalização teria encontrado notas frias e embalagens inadequadas de alimentos.



Funcionários da Secretaria da Fazenda, policiais militares, além do Coordenador Regional de Polícia Civil de Ilhéus, André Viana, e o delegado titular da Delegacia de Furtos de Itabuna, Clodovil Soares, acompanham a ação.

*Com informações de Ana Cristina Oliveira | Sucursal Itabuna e de Alana Fraga, da redação.

